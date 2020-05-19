كركي أشرف على وضع فواصل لتنظيم عملية دخول وخروج المراجعين الى الصندوق

أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، انه "في إطار إستكمال إجراءات ​السلامة العامة​ المتبعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرصا من إدارة الصندوق على ديمومة المرفق العام وإستمرار التقديمات للمضمونين والخدمات لأصحاب العمل والمراجعين، وحيث أن معظم خدمات الصندوق باتت مؤمنة بصورة تدريجية وعلى أساس المواعيد المسبقة في عملية تنظيمية سواء على موقع الصندوق أو أرقام الهواتف التي إعتمدت لإستقبال مراجعات أصحاب العلاقة وحيث أنه على الرغم من الطلب الدائم الى المراجعين وجوب وضع كمامات وقفازات وإستعمال المواد المعقمة داخل وخارج الصندوق، فإن الإكتظاظ والتدافع أمام المركز الرئيسي وكافة مراكز الصندوق يشكل خطرا على المراجعين والمستخدمين معا".

ولفتت الى انه "بالإضافة إلى كافة إجراءات السلامة التي إتخذها الصندوق، أشرف المدير العام ​محمد كركي​ على وضع فواصل عازلة أمام المركز الرئيسي للصندوق لتنظيم عملية دخول وخروج المراجعين والتخفيف من الإكتظاظ وتأمين التباعد اللازم بين المراجعين حفاظا على سلامتهم وسلامة المستخدمين، وسوف تستكمل هذه الإجراءات لتشمل مختلف مكاتب الصندوق".