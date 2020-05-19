إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 3 حالات مؤكدة وافدة من إحدى الدول الإفريقية

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل 3 حالات مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها بفيروس كورونا وافدة من إحدى الدول الإفريقية.
كما صدرت نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها التي سجلت أمس، وهي سلبية. وتم تسجيل اليوم حالة وحيدة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير".
وأشارت إلى أن "عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 40 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 32 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و5 حالات محلية، وتماثل 6 منهم إلى الشفاء بشكل تام".
ودعت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".
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