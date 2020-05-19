اشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى انه في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أكد وزير الصحة حمد حسن "اننا نواجه مشكلة مع المغتربين بعدد الإصابات والانضباط بممارسة الحجر وطالب بمساعدة البلديات خصوصا وانه ظهر ٢٥ إصابة من الجالية البنغلادشية".
ولفتت المصادر الى ان "الرئيس ميشال عون أكد على وجوب أن يكون هناك دور أكثر البلديات ورؤساء البلديات في موضوع فيروس كورونا ومتابعة الحجر"، لافتة إلى ان "قائد الجيش أكد أن الجيش يتابع موضوع كورونا وهو قام بعمل بعض البلدات حين اقتضت الحاجة".
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر الطلب من المنظمات الدولية كـ unhcr وغيرها لمتابعة أوضاع هؤلاء والمساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: وزير الصحة أكد أننا نواجه مشكلة في الانضباط وعدد الاصابات مع المغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.