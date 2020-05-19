مصادر للنشرة: وزير الصحة أكد أننا نواجه مشكلة في الانضباط وعدد الاصابات مع المغتربين

اشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى انه في اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ "اننا نواجه مشكلة مع المغتربين بعدد ​الإصابات​ والانضباط بممارسة الحجر وطالب بمساعدة ​البلديات​ خصوصا وانه ظهر ٢٥ إصابة من الجالية البنغلادشية".

ولفتت المصادر الى ان "الرئيس ميشال عون أكد على وجوب أن يكون هناك دور أكثر البلديات ورؤساء البلديات في موضوع ​فيروس كورونا​ ومتابعة الحجر"، لافتة إلى ان "قائد ​الجيش​ أكد أن الجيش يتابع موضوع كورونا وهو قام بعمل بعض البلدات حين اقتضت الحاجة".

وأشارت المصادر إلى أنه تقرر الطلب من المنظمات الدولية كـ unhcr وغيرها لمتابعة أوضاع هؤلاء والمساعدة.