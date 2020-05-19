جنبلاط: فلتكن الإمتحانات على مراحل مع إتخاذ كل الإحتياطات

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "كأن شبح ​الكورنا​ اختفى فجأة ولم يعد من الداعي اتخاذ ادنى درجات الحذر والاحتياطات. يبدو ان للحكومة اللبنانية خبير في علم الأوبئة اهم من ​العالم​ Anthony Fauci يقيم في السراي الى جانب فريق المستشارين، اذا لماذا إلغاء الامتحانات. فلتكن مع اتخاذ كل الاحتياطات ولو على مراحل".

وكان ​مجلس الوزراء​ قد وافق على طلب وزراة التربية و​التعليم العالي​ وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها وفق ضوابط واستكمال ​العام الدراسي​ عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.​​​​​​​