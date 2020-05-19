جنبلاط: فلتكن الإمتحانات على مراحل مع إتخاذ كل الإحتياطات

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "كأن شبح الكورنا اختفى فجأة ولم يعد من الداعي اتخاذ ادنى درجات الحذر والاحتياطات. يبدو ان للحكومة اللبنانية خبير في علم الأوبئة اهم من العالم Anthony Fauci يقيم في السراي الى جانب فريق المستشارين، اذا لماذا إلغاء الامتحانات. فلتكن مع اتخاذ كل الاحتياطات ولو على مراحل".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
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