LBC: اللواء ابراهيم زار سوريا وبحث في موضوع التهريب والمعابر غير الشرعية

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأن "المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ زار ​سوريا​ اليوم".

ولفتت المعلومات إلى أن "اللواء ابراهيم بحث مع السلطات السورية خلال زيارته جملة من الملفات ومن ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الاشخاص بين البلدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت سابق، أشارت قناة الميادين إلى أن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسمية من رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام"، لافتة الى أن "المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم هو الذي سلم رسالة عون للكاظمي في بغداد".