المجلس الأعلى للدفاع: تكليف فهمي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن اجراءات عطلة عيد الفطر

أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، ان "رئيس الجمهورية ميشال عون عرض موجزاً عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان التعبئة، اما رئيس الحكومة حسان دياب فأشار الى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة واقترح تمديد التعبئة العامة لمدّة أسبوعين أي لغاية 7حزيران على شرط الإبقاء على النشاطات الاقتصادية ضمن شروط".
ولفت الأسمر الى ان "وزير الصحة أطلع المجتمعين على بعض النتائج السلبية التي تستتلزم الابقاء على تدابير التعبئة العامة، وتكليف وزير الداخلية محمد فهمي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاجراءات الواجبة في عطلة عيد الفطر".
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