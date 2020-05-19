المجلس الأعلى للدفاع: تكليف فهمي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن اجراءات عطلة عيد الفطر

أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ​اللواء​ الركن محمود الاسمر، ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عرض موجزاً عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان التعبئة، اما رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ فأشار الى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة واقترح تمديد التعبئة العامة لمدّة أسبوعين أي لغاية 7حزيران على شرط الإبقاء على النشاطات الاقتصادية ضمن شروط".

ولفت الأسمر الى ان "​وزير الصحة​ أطلع المجتمعين على بعض النتائج السلبية التي تستتلزم الابقاء على تدابير التعبئة العامة، وتكليف وزير الداخلية ​محمد فهمي​ اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاجراءات الواجبة في عطلة ​عيد الفطر​".