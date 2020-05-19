الحريري: من عرقل "سيدر" أثناء رئاستي للحكومة هم أنفسهم ضدّ الإصلاح

سأل رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ في دردشة مع الإعلاميين "ما دام مؤتمر "سيدر" هو الحلّ والآن أصبح بالنسبة إليهم الحلّ لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟"، معتبرا انه "انتظرنا المصيبة حتى قرّرنا التزام "سيدر" بعدما كان الدعم 11 مليار أصبح اليوم أقل بكثير".

واعتبر ان "سيدر كان المنقذ ونحن امام واقع صعب جداً مع المفاوضات التي يقودها ​صندوق النقد الدولي​". وأضاف "لا أريد الانتقاد لمجرد الإنتقاد ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث بعكس الآخر وحتى الجهات السياسية "كل واحد عم يحكي شي" بموضوع الخطة الإقتصادية".

وأشار إلى ان "مَن عرقل "سيدر" أثناء رئاستي للحكومة هم أنفسهم ضدّ الإصلاح"، مشددا على ان " أسلوب مقاربة الأمور يكون بكيفية تعاطي لبنان مع الدول العربية وعلينا بناء علاقات جيدة مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي".

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من جهة أخرى، رأى الحريري أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "حكى وخصص المسيحيين للدعوى للحوار، واذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين".

وعن الهجمة على الحريرية السياسية، سأل "شو بدكن تحاكموا رفيق الحريري". وقال: "نحن نريد ان ندخل الفاسد إلى السجن، لكن لا ان يدخل الفاسد الآدمي إلى السجن".

وبما خص الحدود اللبنانية السورية، قال "صحيح كنتُ رئيس حكومة، ولم أستطع إغلاق الحدود مع سوريا لأن هناك مصالح للبنانيين وجزء منهم هو حزب الله أكبر من استطاعة سعد الحريري توقيفها".