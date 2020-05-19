مصادر للنشرة: لم يبت في موضوع الطلبات الحرة للامتحانات الرسمية

أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة "وزير التربية طارق المجذوب طرح خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع الامتحانات الرسمية"، مشيرة إلى أن "العام الدراسي لم ينته بل الدراسة مستمرة عبر الانترنيت والمدارس هي تقرر متى ينتهي العام".
وأشارت المصادر إلى أنه "لم يبت في موضوع الطلبات الحرة للامتحانات الرسمية والأرجح أن لا يعطى هؤلاء افادات ولكن سيبت في الموضوع لاحقا".
وكشفت المصادر أن "مجلس الوزراء تطرق إلى موازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ وطُلب من الوزراء إعداد موازناتهم".
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