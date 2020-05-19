طرابلسي: متضامن مع الأساتذة وعلينا الحفاظ على التعليم الخاص وحفظ حقوقه

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​إدغار طرابلسي​ إلى أنه "قريب من الأساتذه، فهناك أساتذة يقبضون نصف راتب، وآخرون لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر، ونحن حريصون على حقوقهم"، وعلق على رفع التلميذ من مرحلة لمرحلة، معبرا عن أسفه لأنه قدم "اقتراح قانون منذ أكثر من عام عن التعليم عن بعد، وطلبت من مركز الدراسات ب​مجلس النواب​ كي يقيموا الوضع من خلال دراسة، ولم يصل إلى طاولة اللجنة، لأن لبنان ليس مجهزا".

وأكد أن "رؤساء بعض الجامعات الكبيرة في لبنان طرحوا التعليم عن بعد، وبقيت هذه الفكرة تتأرجح بين الموافقة والرفض، والتعليم الجامعي عن بعد موجود ببعض الدول لبعض الإختصاصات، والعالم كله ذهب للتعليم عبر ​الإنترنت​"، لافتاً إلى أن "الذين قدموا طلبا حرا "سيجرى لهم إمتحانات وهناك ضوابط لأن وزير التربية و​التعليم العالي​ هو قاضي، وسيعلن عن الضوابط والمراسيم ومشروع قانون ليذهب لمجلس النواب لاستثنائها، والطلاب المهني للمراحل العالية سيذهبون لامتحانات، حيث أصدرت الدكتورة ​هنادي بري​ بيانا أشارت فيه إلى أن الإمتحانات المهنية للتعليم العالي ستجرى".

وأشار إلى أن الوزير المجذوب لم يكن يفضل أن تلغى الإمتحانات لكنه خاضع للحكومة ولخلية أزمة وهناك تحذيرات صحية كبيرة أثرت عليه وعلى البلد وعلى جميع القرارات العادية"، مؤكدا أنه "ربما نذهب لغير احتمالات بالنسبة للوضع الصحي والتدابير المواجهة لها"، مؤكداً أنه حضر "كلمة لإلقائها بمجلس النواب، لأنه يجب أن يصبح هناك ضمان للمدارس الخاصة في لبنان، ويجب علينا الحفاظ على التعليم الخاص في لبنان".