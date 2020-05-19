قوى الامن تعمم صورة مفقودة في طرابلس

عممت المديريـة العـامة ل​قوى الامن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة (سلوى محمد شعبان) (مواليد1965،لبنانية) التي غادرت بتاريخ 17/5/2020، منزلها الكائن في طرابلس/المعرض،إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه، ولذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة التّل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم448303/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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