آلان عون: اقرار قانون إسترداد الاموال المنهوبة عمل تشريعي نوعي وجدي

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على "‏إقرار قانون إسترداد الاموال المنهوبة في اللجنة الفرعية لقوانين ​مكافحة الفساد​"، آملا "أن يسلك طريقه الى ​الجلسة التشريعية​ الأسبوع المقبل".

واعتبر انه "رغم تشكيك البعض في الرأي العام بسبب فقدان الثقة بالطبقة السياسية، يشكل هذا العمل التشريعي النوعي والجدي سابقة يؤمل منها الكثير لمستقبل لبنان".