علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على "إقرار قانون إسترداد الاموال المنهوبة في اللجنة الفرعية لقوانين مكافحة الفساد"، آملا "أن يسلك طريقه الى الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل".
واعتبر انه "رغم تشكيك البعض في الرأي العام بسبب فقدان الثقة بالطبقة السياسية، يشكل هذا العمل التشريعي النوعي والجدي سابقة يؤمل منها الكثير لمستقبل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: اقرار قانون إسترداد الاموال المنهوبة عمل تشريعي نوعي وجدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.