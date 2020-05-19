نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في بيان، ما جاء في البيان الصادر عن ​وزارة السياحة​ حول التوصل الى إتفاق لاستثناء السيارات المعدة للتأجير (ذات اللوحات الخضر القانونية) من قرار تقييد حركة سير السيارات والآليات بحسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج). واكد أن تطبيق قرار ​وزارة الداخلية​ لا يزال ساريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي اكد أن تطبيق قرار وزارة الداخلية حول السيارات المعدة للتأجير لا يزال ساريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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