درغام: الغبن اللاحق بالطائفة الارثوذكسية سيصحح ولن نسكت بعد اليوم

رأى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث تلفزيوني، أن "العام الدراسي حل مشكلة الطلاب، لكن هناك مشكلة الأقساط ورواتب المعلمين، وكنا قد رفعنا توصية بتعليق العام الدراسي لأن صحة الطلاب فوق كل الاعتبارات"، معلناً انه "تم التواصل مع رئيسة لجنة التربية النيابية، وسوف نعقد إجتماعا صباح يوم الخميس لمناقشة تداعيات هذا القرار بشقيه القانوني وأثره على المدارس وتحديدا على المعلمين".
واوضح درغام ان "هناك غبنا لحق بحقوق الطائفة الأرثوذكسية على مدار الحكومات المتعاقبة ولم يتم المطالبة بها منذ العام 1992، والغبن سوف يصحح، ولن نسكت بعد اليوم، وعندما أتحدث عن إستعادة الحقوق أتحدث باسم التيار الوطني الحر ونحن نطالب باستعادة هذه الحقوق لأننا لا نرضى أن تشعر أي فئة بالغبن، ولم يكن هناك داتا شاملة، واليوم وضع الأمر في عهدة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل وعد أيضا بمتابعة الأمر".
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