درغام: الغبن اللاحق بالطائفة الارثوذكسية سيصحح ولن نسكت بعد اليوم

رأى عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في حديث تلفزيوني، أن "​العام الدراسي​ حل مشكلة ​الطلاب​، لكن هناك مشكلة الأقساط ورواتب المعلمين، وكنا قد رفعنا توصية بتعليق العام الدراسي لأن صحة الطلاب فوق كل الاعتبارات"، معلناً انه "تم التواصل مع رئيسة ​لجنة التربية النيابية​، وسوف نعقد إجتماعا صباح يوم الخميس لمناقشة تداعيات هذا القرار بشقيه القانوني وأثره على ​المدارس​ وتحديدا على المعلمين".

واوضح درغام ان "هناك غبنا لحق بحقوق ​الطائفة الأرثوذكسية​ على مدار الحكومات المتعاقبة ولم يتم المطالبة بها منذ العام 1992، والغبن سوف يصحح، ولن نسكت بعد اليوم، وعندما أتحدث عن إستعادة الحقوق أتحدث باسم ​التيار الوطني الحر​ ونحن نطالب باستعادة هذه الحقوق لأننا لا نرضى أن تشعر أي فئة بالغبن، ولم يكن هناك داتا شاملة، واليوم وضع الأمر في عهدة فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والنائب ​جبران باسيل​ وعد أيضا بمتابعة الأمر".