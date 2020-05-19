الكاظمي: لتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات

أوعز رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بـ"تشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن"، مشيراً الى ان "القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر 2019 إلى الثامن عشر من مايو الحالي".
وأشار إلى أن "القائمة ستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساسا لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائلهم".
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