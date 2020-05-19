أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "أصدر قراراً يلزم العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، ويُعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 254 دولاراً".
هذا ويبدأ سريان القرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا من 30 أيار ويستمر لمدة 15 يوما".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية: غرامة 254 دولارا لعدم ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.