الحكومة المصرية: غرامة 254 دولارا لعدم ارتداء الكمامة

أعلنت ​الحكومة المصرية​، في بيان، ان رئيس الوزراء ​مصطفى مدبولي​ "أصدر قراراً يلزم العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، ويُعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 254 دولاراً".

هذا ويبدأ سريان القرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار ​فيروس كورونا​ من 30 أيار ويستمر لمدة 15 يوما".