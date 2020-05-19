الولايات المتحدة ستبدأ بإرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا

أفادت ​السفارة الأميركية​ في ​روسيا​ بأن "​الولايات المتحدة​ ستبدأ هذا الأسبوع بإرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي عبر طائرات عسكرية لروسيا"، التي سجلت ثاني أعلى عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد عالميا.

ولفتت السفارة إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، طلب المساعدة من الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في وقت سابق"، موضحةً أن "ترامب عرض على بوتين إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي أميركي الصنع"، مشيرة إلى أن "الدفعة الأولى تضم 50 قطعة وستكون جاهزة للشحن غدا الأربعاء وبقية الأجهزة ستنقل بعد ذلك بفترة وجيزة".

بموازاة ذلك، أشار متحدث باسم ​البنتاغون​ لوكالات أنباء روسية، إلى أن "الولايات المتحدة ستنقل هذه الأجهزة بواسطة طائرات عسكرية"، منوّهًا بأن "الدفعة الأولى من 50 جهازًا سترسل غدا، بينما من المخطط لإنتاج وإرسال 150 أجهزة تنفس اصطناعي أخرى حتى يوم 26 أيار".