المفوضية الأوروبية: ليس الوقت مناسبا لإلقاء اللوم على أحد وعلينا دعم منظمة الصحة

أعلن المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​، ان "الوقت الحالي ليس مناسبا لإلقاء اللوم على أحد أو تقويض التعاون الدولي ضد كارونا، و ​الاتحاد الأوروبي​ يدعم جهود ​منظمة الصحة العالمية​"، معرباً عن "الموقف الأوروبي الداعي إلى ضرورة الاتحاد حول منظمة الصحة العالمية من أجل هزيمة هذا الفيروس معاً في اشارة الى ​فيروس كورونا​ المستجد".

هذا ووجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، كتاباً إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هدد فيه بأنه إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال إصلاحات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة، سيحول التجميد المؤقت لتمويل ​الولايات المتحدة​ لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسيعيد النظر في عضوية بلاده في المنظمة.