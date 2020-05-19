الصحة الكويتية: تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية عن "تسجيل 1073 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ​الإصابات​ إلى 16764، في حين تم تسجيل 3 ​حالات​ وفاة خلال هذه الفترة، وبذلك أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة".

ولفت الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في ​مؤتمر صحفي​ اليوم، ان "جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 مريضا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض ​كوفيد 19​ وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11962 حالة.