أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن "تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16764، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال هذه الفترة، وبذلك أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة".
ولفت الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، ان "جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 مريضا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11962 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.