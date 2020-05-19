الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة صينية بسبب أنشطة متعلقة بإيران

أشارت وزارة الخزانة الأميركية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران".
بالتوازي، كانت وزارة التجارة الصينية حذرت من أنها "ستتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية بعزم"، مؤكدةً أنها "تحضّ الولايات المتحدة على التوقف فورا عن أعمالها الخاطئة".
وتأتي التصريحات الصينية بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة على شراء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة منتجات تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية.
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