القوات المسلحة المصرية: ارسال مساعدات طبية ودوائية لجمهورية جنوب السودان

أعلنت ​القوات المسلحة​ المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​القيادة​ العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإعداد وتجهيز ​طائرة​ نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من مصر لجمهورية ​جنوب السودان​ لمساعدتها في التغلب على ​فيروس كورونا​، في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان".

وأوضحت أن "شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من ​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​ والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية ، فضلا عن كميات كبيرة من ألبان ​الأطفال​".