القوات المسلحة المصرية: ارسال مساعدات طبية ودوائية لجمهورية جنوب السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من مصر لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس كورونا، في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان".
وأوضحت أن "شحنة المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية ، فضلا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال".
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