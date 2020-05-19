الصحة السعودية: إطلاق موقع الكتروني يحمل اسم "الوقاية من كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن "إطلاق موقعاً إلكترونياً يحمل اسم "الوقاية من كورونا"، وهو منصة رئيسية للتوعية الصحية، ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة حول فيروس كورونا المستجد بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في البلاد من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع المناطق".
هذا ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.
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