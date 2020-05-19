الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي بشأن الإستجابة العالمية لكورونا

وافقت دول منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق دولي بشأن الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث صدقت 194 دولة على قرار إجراء التحقيق أثناء الاجتماع السنوي الافتراضي للمنظمة.
ويسمح القرار بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته المنظمة إثر تفشي فيروس كورونا، كما ينص على إجراء تقييم موضوعي ومستقل للاستجابة الدولية.
من جهته، رحب رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتبني قرار فتح التحقيق.
وفي وقت سابق، قدمت كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا قرارًا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره، حظي بدعم 116 دولة في منظمة الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريبا لتمريره.
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