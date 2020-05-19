رئيس وزراء أوكرانيا: سيتم استئناف حركة الطيران على الارجح الشهر المقبل

اعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أنه سيتم استئناف حركة الطيران على الأرجح في حزيران المقبل.
ورأى انه "يتعين إعادة الروابط الجوية مع الدول أيضًا، لأن فتح المطارات في أوكرانيا بدون وجود مكان تتجه إليه الطائرات لا يعد استئنافًا للرحلات الجوية"، مشددا على وجوب الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف حركة الطيران قبل حلول 15 حزيران المقبل".
وكانت الحكومة الأوكرانية فرضت حجرًا صحيًا في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد 12 آذار الماضي، وأغلقت حدودها بالكامل لخدمات نقل الركاب من بينها خدمات الطيران 28 آذار الماضي.
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