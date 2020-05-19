القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على زوجين بتهمة تهريب عملة صعبة وغسل ملايين الدولارات

أعلن المتحدث باسم ​القضاء الإيراني​ غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، عن "صدور حكم بالإعدام على زوجين بتهمة تهريب عملة صعبة وغسل ملايين الدولارات وخزن كمية كبيرة من ​الذهب​ في منزلهما، اضافة الى تعطيل بورصة ​الجمهورية​ الإسلامية وسوق الذهب".

هذا ومع تدهور ​الاقتصاد​ بسبب تداعيات العقوبات وتفشي ​فيروس كورونا​، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد ​الفساد​ على مستوى ​الدولة​ و​القطاع الخاص​.