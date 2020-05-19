القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على زوجين بتهمة تهريب عملة صعبة وغسل ملايين الدولارات

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، عن "صدور حكم بالإعدام على زوجين بتهمة تهريب عملة صعبة وغسل ملايين الدولارات وخزن كمية كبيرة من الذهب في منزلهما، اضافة الى تعطيل بورصة الجمهورية الإسلامية وسوق الذهب".
هذا ومع تدهور الاقتصاد بسبب تداعيات العقوبات وتفشي فيروس كورونا، يشن القضاء الإيراني المحافظ حملة ضد الفساد على مستوى الدولة والقطاع الخاص.
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