تسجيل 2509 إصابات جديدة بكورونا في السعودية بانخفاض جديد لعدد الإصابات

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 2509 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، خلال الـ24 ساعة، وهو ثالث يوم تشهد فيه السعودية انخفاضا في عدد الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مجموع 59854 حالة من بينها 27891 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات".

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن و مناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.