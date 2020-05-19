الصحة السعودية: تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، عن "تسجيل 2509 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، خلال الـ24 ساعة، وهو ثالث يوم تشهد فيه البلاد انخفاضا في ​الإصابات​ بعد سلسلة قفزات متتالية".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.