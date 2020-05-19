الملك عبدالله يوعز حكومة الأردن إعداد خطة لمعالجة التداعيات الاقتصادية

أكد ملك ​الأردن​ عبد الله الثاني ضرورة وضع خطط لزيادة ​الصادرات​ وتخفيف الضغط على ​الاقتصاد​ وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لافتاً إلى أهمية توضيح الرسائل الإعلامية المتعلقة بتعليمات الغلق بشكل واف لتلافي المخالفات.

وأشار إلى ضرورة اختيار 3 مناطق في الأردن، في الشمال والوسط والجنوب، لتجهيزها كمواقع تصلح لأن تكون مراكز تجمع تستوعب أعدادا كبيرة في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعية. واطلع العاهل الأردني على الإجراءات على الحدود، مؤكدا ضرورة ضبط الحركة لمنع انتشار الفيروس.

من جهته، صرح المتحدث باسم ​الحكومة الأردنية​ أمجد العضايلة، بأن الملك أوعز للحكومة بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع آثار ​الأزمة​ على ​الموازنة العامة​ واتخاذ ما يلزم لضمان انسياب الصادرات بشكل ميسر، مؤكدا أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية للقطاعات الواعدة كصناعة ​الأدوية​ والمواد الصحية، وزيادة الصادرات.