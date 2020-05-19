رويترز: الحكومة السورية تأمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده

أفادت وكالة "رويترز" الحكومة السورية تأمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف وزوجته وأولاده.
وفي وقت سابق، كشف مخلوف إن أجهز النظام السوري بدأت بالمس به مباشرة من خلال طلب استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة "سيرتيل"، مضيفا "بدأوا بالتمادي معيهذا يعني انهيار الاقتصاد السوري".
وأوضح مخلوف في مقطع مسجل على حسابه على "فايسبوك" الأحد، أن اليوم تنتهي المهلة التي أعطيت له لتنفيذ الأوامر التي صدرت، مضيفاً أن "الأجهزة تهدد بالسجن كلما طلبوا شيئاً لا يمكن تنفيذه". وقال إن شقيقه، نائب رئيس مجلس إدارة "سيرتيل"، استقال رفضاً لتنفيذ بعض مطالب الأجهزة.
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