موسكو تندد بمحاولات واشنطن تقويض منظمة الصحة

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نددت روسيا الثلاثاء بالمحاولات الأميركية الهادفة الى تقويض منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالتواطؤ مع الصين في أزمة فيروس كورونا المستجد مهددة بوقف تمويلها في شكل نهائي.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "نرفض ضرب (منظمة الصحة العالمية) بما ينسجم مع المصالح السياسية أو الجيوسياسية لدولة واحدة، أي الولايات المتحدة".
وأضاف "نعم، هناك إمكانات لتحسينها (المنظمة)، دعوات الى إصلاحها، ونتعامل مع هذه الدعوات في شكل مسؤول وبناء ونحن مستعدون كما في السابق للمشاركة بكثافة في ما يتم القيام به في هذا الصدد".
واوضح ريابكوف أن موسكو ترفض "تسييس كل ما يتصل بوباء فيروس كورونا" و"إضعاف منظمة الصحة العالمية وتحويلها منصة لتصفية الحسابات السياسية".
وبعدما اتهم منظمة الصحة العالمية بانها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، أمهلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدة شهر للحصول على نتائج جوهرية مع التهديد بالانسحاب من هذه الهيئة التي تعتبر فيها الولايات المتحدة تقليديا أكبر مساهم.
وردت بكين باتهام ترمب، الذي تسجل بلاده أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي الى "التنصل من التزاماته" حيال المنظمة.
ورغم هذه التوترات تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق الثلاثاء على اجراء "تقييم مستقل" لاستجابة منظمة الصحة العالمية للوباء.
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