شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان البرلمان": تعويضات المتضررين من محور ترعة الزمر "عادلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بدأت فى تنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية وآليات واستراتيجية الهدف منها عدم إلحاق الضرر بأحد، وفيما يخص مشروع إنشاء محور ترعة الزمر كان من المفترض قياس الشارع عرضا وطولا إلا التعدى على خطوط التنظيم، وكل العقارات المتواجدة ملتزمة بخط التنظيم، وإن كان هناك هناك تجاوز يتجاوز فى بعض البروز فى البلكونات بما لا يتجاوز 30 سم.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعويضات ستكون عادلة 100% وسيتم تعظيم الاستفادة من الوحدات التى سيتم تعويض أصحابها من خلال استغلالها فى بعض المصالح الحكومية أو ما شابه، مشيدا بحجم المشروعات القومية، والنتائج التى ستعود على المحافظة جراء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، بما سيعود على الدولة بشكل إيجابى كبير.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.

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