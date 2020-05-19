شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصرى "حامى الثورات".. فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفى شريف عارف اليوم فى حلقاته الوثائقية "حقيقة فى دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعى فى رمضان، جانبًا من مواقف الجيش المصرى تجاه ثورات المصريين فى العصر الحديث.

ويقول شريف عارف أن موقف الجيش المصرى ظل ثابتًا من الحركة الوطنية المصرية، الذى هو جزء أصيل منها منذ الثورة العرابية عام 1882، وحتى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف شريف عارف، أنه عقب انطلاق شراراة ثورة 1919 ونفى الزعيم سعد زغلول ورفاقه، تحركت كتيبة كاملة يتقدمها ضباط الجيش المصرى من ألآى العباسية (مقر القيادة المركزية) إلى بيت الأمة رافعين صورة الزعيم سعد زغلول ومعلنين انحيازهم لمطالب الثورة، وهو ما يعد إشارة واضحة لإيمان الجيش بثورات المصريين عمومًا.

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يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفى بصحيفة " المصرى اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها "الإخوان فى ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفى، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضى على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق فى المجلد التذكارى والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .