شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تعاون بحثي وفني بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات ، تم توقيع بروتوكول التعاون العلمى والبحثى المشترك بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بنى سويف بهدف تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية فى مجال التربية البدنية والعلوم الرياضية وذلك بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكرى ورئيس جامعة بنى سويف.

اشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وإقامة ورش عمل مشتركة فى المجال الرياضى ، كما تضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة المختلفة المشتركة بالمعامل والكليات والمعاهد والملاعب الخاصة بالجانبين ، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ رياضى يتميز بالإعتماد على المناهج العلمية المتطورة وأحدث وسائل التدريب العالمى فى التخصص الرياضى.

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يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى فى المجالين العسكرى والمدنى بما ينعكس آثاره علي الإرتقاء بالمستوى الرياضى المتميز مما يسهم فى توفير كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً فى كافة المحافل والمسابقات الرياضية.