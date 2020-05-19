شكرا لقرائتكم خبر عن نواب العمرانية يطالبون بتعويض عادل للمتضررين من محور ترعة الزمر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب محمد فؤاد، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب، حريصة على متابعة موضوع المتضررين من إنشاء محور ترعة الزمر، مؤكدا أنه سيكون هناك حل للأزمة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك موائمة لحل المشكلة وذلك من خلال الدستور الذى يكفل للمواطن توفير المسكن الآمن.

وأضاف فؤاد، خلال زيارة وفد من أعضاء لجنة الإٍكان بمجلس النواب اليوم لمحور ترعة الزمر، أن المواءمة بين المصلحة للبلاد والدولة فى نفس الوقت، وذلك بيعد عن المخالف من عدمه، وأن يكون هذا هو الهدف الأسمى لحل الأزمة، متابعا: هناك اهتمام حقيقي من قبل مجلس النواب حيث هناك لجنتين تقوم بالزيارة للوقوف على الحقائق وتعويض المتضررين.

Advertisements

وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن المشروع واجه العديد من التحديات خلال الفترة السابقة، ومن المفترض ان يتم الإجابة على عدد من التساؤلات أبرزها الحركة المرورية أسفل الكوبرى، والتعويضات للمتضررين بشكل عادل.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.