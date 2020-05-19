شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بتحديد اشتراطات البناء بمحور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسم لأجمالى محور ترعة الزمر واشتراطات البناء فى المنطقة، مؤكدا: سيتم تعويض المواطنين المتضررين من تنفيذ الكوبرى تعويض عادل، مشيدا بحجم المشروع والتحديات وما سيعود على المنطقة بل والمحافظة جراء تنفيذ هذا المشروع شريطة ألا يُضار أحد من المواطنين.

ومن جانبه قال اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير والمسؤول عن تنفيذ المشروع، انه سيتم التعامل مع المخالفين وغير المخالفين بحيث لا يضار احد، وسيتم التعامل مع الحالات وفقا لما يصدر عن الحي فيما يخص استحقاقه للتعويض.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمحور ترعة الزمر للوقوف على التنفيذ على أرض الواقع وبحث أزمة إن كان جسم الكوبرى ملتصق ببعض العقارات، وماذا سيتم لتعويض المتضررين.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.

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