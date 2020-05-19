شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإعلام والثقافة يتفقان على توقيع بروتوكول للارتقاء بالذوق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التي تحققت كمبادرة "الثقافة في بيتك" والتي شاركت فيها الهيئة الوطنية للإعلام حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة ثلاثة ساعات متوالية لاقت استحسانا وقبولا من المشاهدين.

وأكد أسامة هيكل وزير الإعلام، أنه استكمالاً للنجاحات وتنفيذاً لتكليفات الرئيس بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام، تم الاتفاق على استمرار تقديم مواد المبادرة عبر التليفزيون والسعي لتقديم المضامين الهادفة والرامية لإنعاش ذاكرة الفن المصري الرائد في كل المجالات الثقافية.

وأشار أسامة هيكل إلى أن الثقافة في مصر جزء رئيسي في تكوين الشخصية المصرية ووسيلة هامة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وأكد على مسئوليتنا للارتقاء بمنظومة الذوق العام والقيم الأخلاقية الموجودة من خلال نشر الوعي بين المواطنين.

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وأشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على حسن التنسيق والتعاون وإتاحة الوقت على القناة الثانية لعرض المواد الثقافية المختارة ، مطالبة باستمرار تخصيص ساعات العرض بشكل دائم مستقبلاً في ظل الاقبال الرائع من المشاهدين على ما يقدم.

واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل وضع المبادئ العامة للارتقاء بالذوق العام.