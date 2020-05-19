شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" لمتضررى محور ترعة الزمر: جايين ممثلين عن الشعب مش الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموائمة المجتمعية بين العمل العام وراحة المواطنين هى القاعدة الأساسية فى تنفيذ المشروعات القومية، ولهذا لن يُضار أحد جراء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، وفيما يخص خطوط التنظيم وما شابه ذلك لابد أن تحترم احترام كامل وفقا لما ورد فى الدستور والقانون.

وتابع المغازى، خلال كلمته اليوم أثناء زيارة وفد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتفقد أوضاع تنفيذ محور ترعة الزمر، موجها حديثه لبعض المتضررين من تنفيذ المحور:" جايين النهاردة ممثلين للشعب وليس ممثلين للحكومة وجايين لمصلحتكم، ونبحث عن العدالة المطلقة بين الطرفين".

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وطمأن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين قائلا:" حقكم هيوصلكم والموضوع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وهناك اهتمام على أعلى مستوى بهذا الأمر، والأوراق لكافة الأطراف هى الوحيدة التى سيتم من خلالها الوصول لنتيجة عادلة لكل الأطراف.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.