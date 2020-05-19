أحمد أبو هشيمة: حزب الشعب الجمهورى سينافس بقوة فى كل الاستحقاقات القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، إن حزب الشعب الجمهورى سينافس بقوة فى كل الاستحقاقات القادمة، وأن مشاركته السياسية فى حزب الشعب الجمهورى هدفها خدمة الوطن وتقديم قيمة مضافة للحياة السياسية، وأن الحزب تتوافق مع أفكاره، حيث يمثل اتجاهات المعارضة البناءة وخلق الحلول والمشاركة فى جهود التنمية.

وأشار أبو هشيمة، خلال لقاؤه مع أعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الشرقية بمقر الأمانة العامة للحزب، إلى أن الحزب سينافس بقوة فى كل الاستحقاقات القادمة سواء مجلس النواب أو الشيوخ، ولديه برامج لتشجيع المرأة والشباب على المشاركة فى الحياة السياسية .

جاء اللقاء بحضور كلا من المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الشرقية، والدكتور صفى الدين خربوش أمين عام الحزب، والدكتور وليد ضياء الدين أمين التنظيم، والعميد أحمد الألفى مساعد أمين التنظيم والكابتن أحمد عبد الديم أمين عام المحافظة وذلك فى إطار شرح خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق المشاركة الفعالة ودعم الدولة المصرية.

وقال المهندس حازم عمر، فى بيان، إن استراتيجية الحزب قائمة على نظرة تمتاز بالواقعية والمنهجية العلمية والتناغم والانضباط بين كوادره وأعضائه.

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وأضاف عمر، أن الحزب بإمكانياته وكوادره السياسية يستطيع أن ينافس خلال المرحلة المقبلة على الصدارة، خاصة وأن الحزب استطاع أن يحجز لنفسه مكانا على منصة الكبار عندما فاجأ الجميع بحصوله على 13 مقعدا بمجلس النواب الحالى، ويسعى خلال المرحلة المقبلة للحصول على نسبة كبيرة من التمثيل فى مجلس الشيوخ والنواب والمحليات.

ومن جانبه قال أحمد عبد الدايم أمين الحزب بمحافظة الشرقية، أن المحافظة اقتربت من الانتهاء من كافة تشكيلات الحزب فى مختلف المراكز والأقسام من خلال انتقاء عناصر تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة، مع مراعاة نسبة التمثيل الحزبى لكافة طوائف الشعب ومنح فرصة أكبر لمشاركة الشباب والمرأة .