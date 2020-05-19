هل ترتفع أسعار الخضروات في عيد الفطر مع زيادة مدة حظر التجول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات ستبقى مستقرة عند نفس مستوياتها الحالية مع وفرة المعروض منها خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف النجيب أن السلع الغذائية، ومنها الخضروات مستثناة من قرار إغلاق المحلات الذي فرضته الحكومة خلال أيام العيد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة، أيضا، توسيع حظر التجوال على أن يبدأ في الخامسة مساءً حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف النجيب أن أسعار عدد من أصناف الخضراوات تراجعت بسوق الجملة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الأيام الماضية، مقارنة بأسعارها بداية الشهر الحالي.

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وبحسب النجيب، فإن الأصناف التي شهدت تراجعا بسوق الجملة هي الباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والخيار والكوسة والبسلة والملوخية.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

وسجل سعر كيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البسلة 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية بين 3و4 جنيهات.

كما تراجعت أسعار الفاكهة مثل الخوخ والمشمش والبظيخ تراجعا أيضا خلال الأيام الحالية بسوق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور، فإن سعر كيلو الخوخ البلدي بيتراوح بين 4 و9 جنيهات، وسعر كيلو البطيخ بين 12 و18 جنيها، وسعر كيلو المشمش بين 8 و12 جنيها.

وأرجع النجيب، تراجع هذه الأصناف إلى وفرة المعروض بسبب محصول العروة الصيفية.