ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 51 ألفًا و633 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك، 51 ألف و633 حالة، حتى الساعة 0730 من صباح الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي في مدينة مكسيكو سيتي، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.
من ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرج" أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في المكسيك ارتفع إلى 5332 حالة، بينما تعافى 35 ألف و388 من المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الاصابة بالفيروس.
وكانت البلاد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ نحو 11 أسبوعا.
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