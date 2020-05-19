محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب ا):
اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، في اجتماع، هيمنت عليه التهديدات الأمريكية ضد المنظمة، على جعل توافر أي لقاح أو دواء مستقبلي لعلاج فيروس كورونا بثمن رخيص للعالم" أولوية عالمية".
وتبنت الدول الأعضاء بالمنظمة في اجتماعها السنوي اليوم قرارا "يدعو إلى سهولة الحصول على المنتجات الدوائية على مستوى العالم وفي الوقت المناسب وبصورة متساوية وتوزيعها بصورة عادلة لمواجهة فيروس كورونا".
كما طالبت الدول الأعضاء قطاع الصيدلة والقطاعات الأخرى المشاركة في عمليات البحث والتطوير بمشاركة الأخرين في براءات الاختراع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب \هدد بسحب تمويل منظمة الصحة العالمية، ودراسة خروج أمريكا من المنظمة إذا لم تلتزم بتطبيق "إصلاحات جوهرية " خلال 30 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديد ترامب.. الصحة العالمية تطالب بتوفير أي لقاح لكورونا بثمن رخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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