ترشيحات الحظر.. إليزابيث ألليندي تحكي سيرتها الذاتية لابنتها النائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب :باولا

الكاتبة :إيزابيل ألليندي

Advertisements

ترجمة صالح علماني و صادر عن دار الآداب

من بين العديد من كتب السير الذاتية تتخذ "باولا" مكانة بارزة بينهم، فالكتاب الذي يعتبر من كتب السير الذاتية المكتوبة في قالب روائي يحكي سيرة كاتبته "إيزابيل ألليندي"، الكاتبة التشيلية التي تبدأ كتابها بحكي قصة حياتها لابنتها الشابة الغارقة في غيبوبة طويلة بسبب مرضها الشديد.

تلك الحالة الخاصة من الحوار بين الأم والابنة النائمة أخرجت نص سردي رائع وإنساني. حيث تحكي "ألليندي" عن تاريخ عائلتها الممتزج بالأساطير الشعبية المستحوذة عليها، ثم تحكي تاريخ بلدها والانقلابات السياسية التي حدثت له واضطرارها للهرب منه خوفاً من القبض عليها لقرابتها بـ"سلفادور ألليندي" -رئيس تشيلي في السبعينيات- وتدخل أمريكا في سياسة تلك البلد التي عانت من الديكتاتورية.