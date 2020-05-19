الوفاق الليبيّة تعلن السيطرة على قاعدة الوطية العسكريّة

وكالات - أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم، الاثنين 18 ماي 2020، السيطرة بشكل كامل على قاعدة الوطية العسكرية الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر .

ونقلت قناة "ليبيا" الرسمية صباح اليوم عن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق، لواء أسامة جويلي قوله "إن قوات عملية بركان الغضب سيطرت اليوم على قاعدة الوطية بالكامل".

وتداولت خلال الأيام الماضية أخبار عن وجود محاولات من جانب قوات الوفاق من أجل السيطرة على القاعدة بشكل سلمي، بعد أن تم تحييدها نتيجة الضربات الجوية التي قامت بها قوات الوفاق، بالإضافة إلى محاصرتها من أكثر من جهة بعد أن سيطرت على كامل الشريط الساحلي الليبي.

Advertisements

وتعتبر القاعدة أحد أهم المعاقل الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر في الغرب الليبي، وهي أكبر قاعدة عسكرية غرب طرابلس، وتقع على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وأقيمت القاعدة على يد الجيش الأمريكي في أربعينيات القرن الماضي، وتمتد على مساحتها 50 كيلومتر مربع، وتحتوي على مهابط طيران حربي وعدة مخازن أسلحة ومناطق سكنية تتسع لنحو 7000 عسكري.