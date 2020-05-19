وكالات - أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم، الاثنين 18 ماي 2020، السيطرة بشكل كامل على قاعدة الوطية العسكرية الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر .
ونقلت قناة "ليبيا" الرسمية صباح اليوم عن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق، لواء أسامة جويلي قوله "إن قوات عملية بركان الغضب سيطرت اليوم على قاعدة الوطية بالكامل".
وتداولت خلال الأيام الماضية أخبار عن وجود محاولات من جانب قوات الوفاق من أجل السيطرة على القاعدة بشكل سلمي، بعد أن تم تحييدها نتيجة الضربات الجوية التي قامت بها قوات الوفاق، بالإضافة إلى محاصرتها من أكثر من جهة بعد أن سيطرت على كامل الشريط الساحلي الليبي.
وتعتبر القاعدة أحد أهم المعاقل الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر في الغرب الليبي، وهي أكبر قاعدة عسكرية غرب طرابلس، وتقع على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.
وأقيمت القاعدة على يد الجيش الأمريكي في أربعينيات القرن الماضي، وتمتد على مساحتها 50 كيلومتر مربع، وتحتوي على مهابط طيران حربي وعدة مخازن أسلحة ومناطق سكنية تتسع لنحو 7000 عسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق الليبيّة تعلن السيطرة على قاعدة الوطية العسكريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.