أستراليا : لا نرغب فى دخول حرب تجارية مع الصين

قال وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنجهام، اليوم الثلاثاء إن بلاده لا ترغب في الدخول في حرب تجارية مع الصين وذلك بعدما أعلنت بكين عن تعريفات جمركية على صادرات محصول الشعير الأسترالي.
شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بلاده لا تدير سياستها التجارية على أساس قاعدة المعاملة بالمثل، بل إنها تعمل "طبقًا لقواعد التجارة التي ندعمها بقوة كدولة وسنظل مستمرين في القيام بذلك".
وأوضح الوزير الأسترالي، حسبما نقلت
وأكد برمنجهام أن من حق بكين استخدام قوانين وقواعد مكافحة الإغراق، "فنحن نستخدم هذه القوانين والقواعد في بعض الأوقات كذلك".
يُشار إلى أن العلاقات الثنائية توترت بين بكين وكانبرا بعدما دعت الأخيرة إلى إجراء تحقيق دولي في قضية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
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