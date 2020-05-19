ألمانيا تبحث مع دول أوروبا الوسطى سبل تخفيف قيود جائحة كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت، إن بلاده بحثت مع بولندا وسلوفاكيا والتشيك والمجر التدابير الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد- 19.



وأضاف أن الأطراف المجتمعة، عن

بعد، اتفقت على التقليل التدريجي للقيود والقيود المفروضة على عبور الحدود حالما تسمح حالة الوباء.

وأوضح أن الأطراف المجتمعة بحثت

قضية التحفيز الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد الأوروبي والإطار المالي المتعدد السنوات، والنقاط الرئيسية للمبادرة الفرنسية الألمانية للتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا

كما تناولت المباحثات أيضًا تبادل الأولويات لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الألماني في النصف الثاني من عام 2020.