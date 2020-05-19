اخبار العالم

ألمانيا تبحث مع دول أوروبا الوسطى سبل تخفيف قيود جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت، إن بلاده بحثت مع بولندا وسلوفاكيا والتشيك والمجر التدابير الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد- 19.


وأضاف أن الأطراف المجتمعة، عن

بعد، اتفقت على التقليل التدريجي للقيود والقيود المفروضة على عبور الحدود حالما تسمح حالة الوباء.

وأوضح أن الأطراف المجتمعة بحثت

قضية التحفيز الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد الأوروبي والإطار المالي المتعدد السنوات، والنقاط الرئيسية للمبادرة الفرنسية الألمانية للتعافي الاقتصادي بعد أزمة .

كما تناولت المباحثات أيضًا تبادل الأولويات لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الألماني في النصف الثاني من عام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تبحث مع دول أوروبا الوسطى سبل تخفيف قيود جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا