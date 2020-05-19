السعودية تسجل انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة، وهو ثالث يوم تشهد فيه المملكة انخفاضًا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة من
ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.
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