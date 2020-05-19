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السعودية تسجل انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا لليوم الثالث

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 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس ، خلال الـ24 ساعة، وهو ثالث يوم تشهد فيه المملكة انخفاضًا في الإصابات بعد سلسلة قفزات متتالية، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

 

 جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة من

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بينها 27891 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

 

ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.

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