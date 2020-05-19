حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من "السلوك الخطير" للرئيس دونالد ترامب، بعد إقراره بتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي حديثها مع شبكة "سي إن إن"، قالت بيلوسي: "بما أنه (ترامب) رئيسنا، فأنا أفضل ألا يتناول عقارًا لم يوافق عليه العلماء،خصوصًا وهو في هذه السن، كما أنه ينتمي لفئة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما يقال".
وقال طبيب البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول العقار المذكور للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.
وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من صحة اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سمنته المفرطة.. بيلوسي تحذر ترامب من تناول عقار الملاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.