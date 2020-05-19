اكتشاف أناس لا يمسسهم فيروس كورونا

توصلت دراسة مثيرة إلى أن الأشخاص الذي أصيبوا بالسارس أثناء تفشي الوباء في عام 2003، من الممكن أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي المسبب لوباء "كوفيد – 19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واكتشف خبراء أمريكيون وسويسريون أن الإصابة بفيروس "سارس - كوف" المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة، تحفز إنتاج الاجسامالمضادة التي تستهدف بروتين سبتيك، أو "بروتين إس"، المسؤول عن التحام الفيروس التاجي بالمستقبلات على سطح الخلية البشرية.
واستنتج العلماء أن "S309"، أحد أصناف هذه الأجسام المضادة، يمكن أن يقضي بشكل فعال على جزيئات بروتين "سارس – كوف -2"، وبالتالي قديكون الأشخاص الذين نجوا من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، محصنين ضد الفيروس التاجي الجديد.
وأفاد الباحثون بأن خليطا مكونا من مثل هذه الأجسام المضادة يمكن استخدامها في علاج الأشكال الحادة من وباء "كوفيد – 19"، وتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، من المرض.
عدوى الفيروس التاجي كانت تفشت في جميع أنحاء العالم، وتسجل أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 4.6 مليون شخص، توفى منهم 312000.
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