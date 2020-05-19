قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في قطر جراء تفشي فيروس كورونا، واستقرت حصيلة الوفيات عند 15 حالة.

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