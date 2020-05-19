6 زلازل متعاقبة في البحر المتوسط قبالة تركيا

شهدت المنطقة المقابلة للسواحل التركية المطلة على البحر المتوسط، صباح اليوم، 6 زلازل متعاقبة، راوحت شدتها بين 4.1، و5.6 درجات على مقياس ريختر. وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن أول زلزال وقع في تمام الساعة الـ02.22 وبلغت قوته 5.6 درجات، أما الزلزال الأخير فقد وقع في تمام الساعة الـ07.23 وبلغت قوته 4.1 درجات. ولم تشر الرئاسة إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



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