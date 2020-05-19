مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان أن مصر مددت تعليقها لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا. وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس آذار وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.

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